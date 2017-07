UIT! Met een 'krasse deere' de Spakenburgse Dagen op

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 30 juli 2017, 07:00 uur

Verslaggever Caroline Geijsman (derde van rechts) in Spakenburgse klederdracht. Foto: RTV Utrecht / Marco Geijtenbeek (Foto 1 van 2) Foto: RTV Utrecht / Marco Geijtenbeek (Foto 2 van 2) ‹ ›

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - De Spakenburgse Dagen zijn in volle gang. Woensdag was het mooi weer en dat trok veel mensen uit het hele land naar het vissersdorp.



In de zomer herleeft de oude cultuur in Spakenburg op de laatste twee woensdagen van juli en de eerste twee woensdagen van augustus.



UIT! was erbij deze week op de 47e editite van de Spakenburgse Dagen. Presentator Caroline Geijsman wil weleens weten hoe het nou voelt om in echte Spakenburgse klederdracht te lopen en laat zich daarom op traditionele wijze kleden. U kunt het zien in de uitzending van UIT! Ook te zien via de video bij dit artikel.



Volgende week is UIT! in Lopik op het truckersevenement Nog Harder. De mooiste vrachtwagens uit Europa komen vrijdag en zaterdag bij elkaar. UIT!-presentator Marco Geijtenbeek neemt een kijkje op de truckmeeting in Lopik.



