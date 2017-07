Illustraties Winnie de Poeh komen naar Museum Huis Doorn

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: maandag 31 juli 2017, 06:45 uur

Illustrator Ernest Howard Shepard met Winnipeg, de beer die de inspiratie was voor Winnie de Poeh. Foto: Lindsay Mattick

DOORN - Een bijzondere collectie illustraties van onder andere Winnie de Poeh is binnenkort in Museum Huis Doorn te bezichtigen. Het is de eerste keer dat de tekeningen van illustrator Ernest Howard Shepard buiten Engeland komen.



De tentoonstelling 'Kunstenaar in oorlogstijd' draait om de illustrator, maar laat dus ook een deel van de geschiedenis van 'Poeh-beer' zien, legt conservator van de tentoonstelling Cornelis van der Bas uit. "In 1915 was er een Canadees regiment (militaire eenheid, red.) dat naar Engeland trok. Zij hadden een mascotte bij zich en dat was een echte beer, genaamd Winnipeg."



Nadat de militaire eenheid vervolgens naar Frankrijk vertrok, werd de mascotte achtergelaten in Engeland. "De beer kwam in de dierentuin terecht en na de oorlog besloot Alan Alexander Milne, die ook in Frankrijk diende, het dier op te zoeken. Zo is de basis van Winnie de Poeh gelegd."



ILLUSTRATOR

Het was vervolgens Ernest Howard Shepard die met de illustraties van Winnie de Poeh aan de slag ging. "Shepard was luitenant in het Britse leger die aan het front vocht. Na de oorlog vroeg Milne aan Shepard of hij zijn verhalen wilde illustreren."



Van der Bas vermoedt dat het illustreren van Poeh-beer een goede afleiding voor Shepard was. "Hij had gevochten en veel ellende meegemaakt. Zo verloor hij zijn broer aan het front. Na die oorlog heeft hij dit van zich af getekend en is hij die dierenwereld van Winnie de Poeh ingestapt om naar niet aan die oorlog herinnerd te hoeven worden."



SUCCES

Shepard werd uiteindelijk 97 jaar en heeft het succes van de wereldberoemde beer nog meegemaakt. "Voor hem was het succes aan de ene kant leuk, maar ook jammer omdat hij alleen maar geassocieerd werd met Winnie de Poeh. Hij werkte ook mee aan andere boeken en tijdschriften."



In Doorn zijn vanaf 10 augustus zo'n negentig originele tekeningen te zien. "En dat is best bijzonder, want die tekeningen zijn nog nooit buiten Engeland geweest. Veel van die tekeningen maakte hij aan het front."



De tentoonstelling duurt tot en met 10 december.



