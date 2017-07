Week van het Water bij RTV Utrecht van start

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: zaterdag 29 juli 2017, 15:01 uur

Foto: RTV Utrecht

PROVINCIE UTRECHT - Vandaag start voor RTV Utrecht de Week van het Water. Op radio, televisie en internet komt u in de vorm van programma's en reportages van alles te weten over dit belangrijke element.



Zo volgen we natuurfilmer Ruben Smit, varen we met Evelien de Bruijn over de Eem, duiken we met Henk Westbroek het water in en vertellen we u van alles over drinkwater, grondwater en zwemwater.



Ook in UNieuws staan we stil bij de Week van het Water. Zo volgt RTV Utrecht maandag twee provinciegenoten die op het water werken. George Wolfswinkel bijvoorbeeld, hij is al jaren actief als schipper van de Utrechtse bierboot. In Loenen aan de Vecht volgen we Leo Oor bij zijn werkzaamheden als sluiswachter van de Mijndense Sluis.



De week start vandaag en duurt tot donderdag 3 augustus.



