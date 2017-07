Week van het Water: "Als schipper heb ik het mooiste kantoor van Utrecht"

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: maandag 31 juli 2017, 05:30 uur

UTRECHT/LOENEN AAN DE VECHT - In de Week van het Water bij RTV Utrecht komt u van alles te weten over het element water. Vandaag volgt verslaggever Peter Knieriem twee provinciegenoten die op het water werken: schipper George Wolfswinkel en sluiswachter Leo Oor.



Hij heeft het mooiste kantoor van Utrecht, vindt hijzelf. Als schipper van de Bierboot in Utrecht vaart George Wolfswinkel al vier jaar lang over de grachten door de binnenstad.



"Het is afwisselend, je hebt veel vrijheid en ook het contact met de mensen is leuk", zegt Wolfswinkel. "Een mooiere werkplek dan het water dan de Oudegracht bestaat eigenlijk niet."



ALTERNATIEF TRANSPORTMIDDEL

Bierbrouwers ontdekten in de jaren negentig dat er door het lossen van containers en kratten schade ontstond aan de historische werven. Ook zorgden vrachtwagens voor grote verkeersopstoppingen.



Daarom nam de gemeente in 1996 de Bierboot in gebruik als alternatief transportmiddel in de binnenstad. Sindsdien bevoorraadt de boot voornamelijk horecaondernemers. Het schip fungeert ook om glas, papier en restafval mee te nemen.



OVERLAST PLEZIERVAART

"Het grote voordeel is dat je inderdaad niet meer te maken hebt met files op de Oudegracht, maar er zijn wel andere dingen waar je last van hebt, zoals de pleziervaart, met name in de zomer. Je komt veel waterfietsen en kano's tegen, dus je komt soms ogen en oren te kort", aldus Wolfswinkel.



Als het aan hem ligt, gaat Wolfswinkel tot zijn pensioen door met zijn werk als schipper. "Als je eenmaal gevaren hebt, dan blijft het altijd kriebelen. Het is een bepaald gevoel dat je er bij hebt, dat is moeilijk te omschrijven", besluit hij.



SLUISWACHTER

Een ander beroep heeft Leo Oor, sluiswachter van de Mijndense Sluis in Loenen aan de Vecht. Hij ziet 20.000 schepen per jaar langskomen. "Het gaat erom om een bootje zo snel mogelijk van A naar B te brengen, die willen niet in de sluis wachten. Het gaat erom dat je dat op een vlotte manier doet", vertelt Oor.



De sluiswachter heeft zelf ook een bootje. "Daar ga ik regelmatig een rondje mee maken, vanmiddag ook weer. In de winter maak ik ook reisjes naar België en Frankrijk. Lekker weg, fietsje mee, kerstboompje voorop en wegwezen, dat doe ik 's winters."



Morgen neemt RTV Utrecht met Vitens een kijkje bij de waterfabriek in Leidsche Rijn.



