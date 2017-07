Wout Brama verlaat FC Utrecht

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: zaterdag 29 juli 2017, 12:00 uur

Foto: FCU Photo

UTRECHT - FC Utrecht raakt Wout Brama al na een half jaar kwijt. De 30-jarige middenvelder vertrekt naar Central Coast Mariners uit Australië, waar hij voor twee jaar tekent.



FC Utrecht nam Brama in januari over van PEC Zwolle, om de geblesseerde Rico Strieder te vervangen. Omdat de Twentse middenvelder al langere tijd droomde van een buitenlands avontuur, werd een clausule in het contract opgenomen die een transfervrij vertrek mogelijk zou maken indien een buitenlandse club zich zou melden.



Brama kwam in totaal 21 keer uit voor FC Utrecht.



GERT KRUYS

Volgens RTV Utrecht-analist Gert Kruys komt het vertrek van Brama gezien de clausule in zijn contract niet als een verrassing. Hij vindt het moment waarop het gebeurt wel ongelukkig."Met de blessure van de Deense spits Makienok is dit opnieuw een gevoelige tik voor FC Utrecht."



Kruys ziet de ideale vervanger voor Brama bij Heracles Almelo lopen: "Joey Pelupessy. Dat is een jongen die op die positie prima uit de voeten kan en de potentie heeft omdoor te groeien. Maar daar hangt wel een prijskaartje aan."



Op de website van FC Utrecht bedankt technisch manager Erik ten Hag Brama voor zijn inzet en wenst hij hem veel succes: "Wout heeft zich als een zeer ervaren speler gemanifesteerd binnen ons team en heeft de ploeg met zijn spel en zijn leiderschap een grote dienst bewezen. Het lukte hem om de leemte van de positie van Rico op te vullen."



