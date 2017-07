Onderzoek naar overlast bedelaars in Utrecht

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: zaterdag 29 juli 2017, 14:01 uur

UTRECHT - Studenten gaan onderzoek doen naar de overlast van bedelaars en straatmuzikanten in de binnenstad van Utrecht. Het doel is om te bekijken wat bewoners en ondernemers zelf kunnen doen om die overlast tegen te gaan.



Het project is een initiatief van de ondernemersvereniging Centrummanagement Utrecht, het wijkbureau Binnenstad en de organisatie Academie van de Stad.



Volgens Centrummanagement zien ondernemers in dat de aanwezigheid van straatmuzikanten en bedelaars voor een deel hoort bij een stad als Utrecht, maar ervaren ze wel overlast.



Voor het onderzoek zijn studenten gevraagd, omdat die volgens de initiatiefnemers met een frisse blik naar de situatie kunnen kijken. Wie zelf met de problemen te maken heeft, volgt soms vaste denkpatronen, schrijven ze.



De Academie van de Stad is een soort uitzendbureau dat studenten helpt zich voor maatschappelijke projecten in te zetten.



