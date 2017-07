Kringloopwinkel Utrecht woedend na 13de inbraak in 5 jaar

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: zaterdag 29 juli 2017, 16:30 uur

De inbreker(s) haalden alles overhoop en trokken de stellingen leeg Foto: RTV Utrecht / Jiri Glaap

UTRECHT - Het magazijn van de Utrechtse kringloopwinkel De Waarde ligt alweer overhoop. Sinds de kringloopwinkel vijf jaar geleden in het pand aan de Helling in Utrecht trok is er nu al dertien keer ingebroken. "Ik vind het te triest voor woorden, hoe kun je van iets als een kringloopwinkel stelen?", zegt bedrijfsleider Gerrie Kamphuis.



Achter in het magazijn is het twee dagen na de inbraak nog steeds een bende. Gerrie probeert wat structuur aan te brengen in de spullen die uit de kasten zijn getrokken en loopt heen en weer met koffers en kapotte spullen. Een zware archiefkast is door de inbreker of inbrekers helemaal leeg getrokken, stellingkasten zijn geplunderd en veel spullen die er staan zijn vernield. De ravage is enorm.



BUIT

De buit is niet groot geweest, er mist wat elektronische apparatuur zoals boormachines. Wat de bedrijfsleider het meest dwars zit is dat de computer weg is waar de beelden van de beveiligingscamera op staan. Dat moet bewust zijn geweest, denkt zij. "Als je die computer meeneemt en je laat andere computers staan dan weet je wel wat je mee hebt genomen." Gerrie Kamphuis denkt dat de beelden van de beveiligingscamera wel nog zijn opgeslagen in de 'cloud'.



De bedrijfsleider denkt dat iemand zich in het magazijn heeft laten insluiten en na sluitingstijd z'n gang is gegaan, ze heeft namelijk geen inbraaksporen kunnen vinden. Ze sluit ook niet uit dat de inbreker een bekende van de kringloopwinkel is.



VRIJWILLIGERS BOOS

Bij de kringloopwinkel werken mensen met lichamelijke en verstandelijke beperkingen. Ook mensen die dakloos zijn of zijn geweest zetten zich in als vrijwilliger. Jeannette van Beek werkt achter de kassa. Ze is woedend op degene die dit heeft gedaan: "Je komt ergens aan wat niet van jou is, dit is voor mij een hele veilige plek. We doen met de vrijwilligers zo ons best om het mooi te maken en dan komt iemand die dat helemaal niets interesseert!"



De eigenaar van de Kringloopwinkel heeft aangifte gedaan bij de politie.



