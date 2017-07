Dief met been in het gips slaat toe in Amersfoort

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: zaterdag 29 juli 2017, 15:59 uur

Foto: Burgernet, ANP (Bewerking RTV Utrecht)

AMERSFOORT - Een verdachte van een diefstal is er in Amersfoort op bijzondere manier vandoor gegaan: hij ontkwam aan de politie op loopgips.



De politie verspreidde vanmiddag het signalement van de verdachte na een inbraak in de omgeving van de Arnhemsestraat en de Stadsring. Dat het een man met donker haar en donkere kleding was, daar was weinig opmerkelijks aan, maar dat hij zich met zijn rechterbeen in het gips voortbewoog, dat had toch op moeten vallen.



Toch is de verdachte niet meer gesignaleerd. Wie alsnog iets opvallends ziet, kan bellen met 112.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht