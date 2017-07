Deze week in het nieuws: plofkrakers crashen met Audi en supporters FC Utrecht opgepakt

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: zaterdag 29 juli 2017, 19:30 uur

Foto: Koen Laureij

PROVINCIE UTRECHT - Een achtervolging op plofkrakers eindigde met een crash op het Anne Frankplein in Utrecht. Dit nieuws is het best gelezen bericht bij RTV Utrecht van afgelopen week.



Ook de arrestaties van Utrechtse voetbalfans rondom de Europa League-wedstrijd tegen Lech Poznan en het instortingsgevaar bij de lunchroom in Veenendaal zijn goed gelezen. Een overzicht.



1. Politie zoekt daders Duitse plofkraak in Utrecht

De plofkrakers sloegen in de nacht van maandag op dinsdag toe in het Duitse Wesel. Met gas bliezen zij een geldautomaat op. Na een lange achtervolging met tientallen politieauto's en een helikopter crashte de Audi van de criminelen op het Anne Frankplein in Transwijk. Een of meerdere verdachten zijn uit de auto gesprongen en verdwenen in de wijk. De daders zijn nog steeds niet opgepakt.



Het westen van Duitsland is al langer populair onder plofkrakers. Volgens de Duitse politie gaat het om zo'n 200 mannen uit Utrecht en omgeving, van wie er veel in Overvecht en Kanaleneiland (naast Transwijk) wonen.



2. Tientallen FC Utrecht-fans gearresteerd in Utrecht

In het centrum van Utrecht zijn woensdagavond 34 supporters opgepakt. Op het Lepelenburg zochten ze de confrontatie met fans van de Poolse tegenstander Lech Poznan. Het ging volgens de politie alleen om supporters van FC Utrecht.



Een dag later moest de politie ingrijpen om een confrontatie tussen beide groepen fans te voorkomen op de Neude. In de binnenstad ontstond volgens de Utrechtse supportersvereniging een "bijzonder grimmige sfeer". De Poolse supporters zijn met zachte dwang in een bus gezet en naar het Jaarbeursplein gebracht.



De wedstrijd zelf eindigde in een doelpuntloos gelijkspel.



3. Acuut instortingsgevaar bij lunchroom in Veenendaal

Lunchroom 0318 in het centrum van Veenendaal is dinsdag per direct ontruimd. Bij bouwwerkzaamheden van de buren was een scheur in een muur ontstaan. De brandweer sprak van acuut instortingsgevaar, waardoor het pand gecontroleerd gesloopt zou moeten worden.



Later op de dag bleek de sloop toch niet nodig. Het instortingsgevaar was geweken nadat het gebouw was gestut. De lunchroom ging woensdag gewoon weer open.



