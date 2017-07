Voetbalsters naar halve finales EK

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: zaterdag 29 juli 2017, 19:53 uur

UTRECHT/NIEUWEGEIN - De Nederlandse voetbalsters hebben zaterdag de halve finales bereikt van het EK in eigen land. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman rekende in de kwartfinale gedecideerd af met Zweden: 2-0.



Lieke Martens opende na een half uur de score op De Vijverberg in Doetinchem uit een vrije trap. Vivianne Miedema tekende in de 64e minuut voor haar eerste doelpunt op een groot toernooi, op aangeven van de Utrechtse vleugelflitser Shanice van de Sanden. Keeper Sari van Veenendaal uit Nieuwegein hield haar doel schoon.



De ploeg van bondscoach Wiegman neemt het donderdag in de halve finale in Enschede op tegen de winnaar van het duel tussen Engeland en Frankrijk. Oranje bereikte in 2009 tijdens het EK-debuut ook de laatste vier. Toen bleek Engeland in de verlenging te sterk.











