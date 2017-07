Automobiliste slaat over kop en rijdt sloot in bij Everdingen

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: zondag 30 juli 2017, 08:57 uur

EVERDINGEN - Een auto is gisteravond te water geraakt bij knooppunt Everdingen. De bestuurster is volgens getuigen aangehouden, omdat uit een blaastest bleek dat ze teveel alcohol gedronken had.



De vrouw raakte op de verbindingsweg van de A27 naar de A2 de macht over het stuur kwijt. Ze kwam uiteindelijk met haar auto in de sloot terecht. De wagen is ook nog een keer over de kop geslagen.



Een ambulance heeft het slachtoffer naar het ziekenhuis overgebracht. Ze zou na behandeling door de politie opgepakt zijjn op verdenking van rijden onder invloed.



Door het ongeval werden twee rijstroken afgesloten, het verkeer moest over de vluchtstrook. Een berger heeft de auto uiteindelijk de sloot gehaald en meegenomen.



