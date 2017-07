Stomdronken scooterrijder ziet politieauto over het hoofd

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: zondag 30 juli 2017, 10:33 uur

Foto: ANP

MAARSSEN - Een dronken scooterrijder moest vannacht in Maarssen zijn rijbewijs inleveren. Hij blies tijdens een blaastest 900 ug/l, terwijl de jongen maar 88 ug/l mocht blazen.



Agenten hielden vanuit hun politieauto het uitgaanspubliek in de Nassaustraat de gaten. "Deze 20-jarige jongen was waarschijnlijk zo dronken dat hij ons niet zag staan en zijn scooter pakte, startte en al slingerend wegreed voor onze neus", schrijft de politie op Facebook.



De scooterrijder wist op het laatste moment twee paaltjes te ontwijken. "Hij reed vervolgens zonder te kijken langs onze politieauto. Wij hebben de bestuurder een stopteken gegeven. Toen hij afstapte wisten we helaas al genoeg... dronken."



In Utrecht werd vannacht ook al een dronken scooterbestuurder betrapt.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht