"Poster op verzetsmonument Domplein respectloos"

UTRECHT - Een onbekende actiegroep heeft meerdere waarschuwingen door Utrecht verspreid. Een van de pamfletten hangt op het verzetsmonument op het Domplein, tot onbegrip van onder meer het Utrechts Comité 4 mei-Herdenking.



RTV Utrecht kreeg meerdere foto's van de teksten toegestuurd. "Let op! In 2030 zal het water tot hier komen", staat op een van de posters. Bij een bushalte is de tekst "over tien jaar kun je hier alleen nog maar zwemmen" op de grond gespoten.



Sommige Utrechters verbazen zich over de teksten. "Wat een respectloze campagne, bij een gedenkplaats bij de Domkerk. Schandalig!", reageert een van hen.



Een ander: "Ik zag vannacht tijdens het stappen deze sticker. Wat is dit? Van die zweverige mensen misschien?"



VVD-raadslid Queeny Rajkowski noemt de actievoerders op Twitter "idioten". "Erg respectloos om hier het verzetsmonument voor te gebruiken."



Ook Jesper Rijpma, voorzitter Utrechts Comité 4 mei-Herdenking, vindt het niet goed dat de poster op het verzetsmonument hangt. Hij spreekt van een "onhandige plek" en hoopt dat de initatiefnemers het pamflet zelf weghalen.



"Het lastige is dat we niet weten wie er achter de campagne zit", zegt Rijpma tegen RTV Utrecht. "We hebben goede contacten met de gemeente, dus ik heb wel onze contactpersonen daar een bericht gestuurd. Maar ik zou het het mooist vinden als de organisatie die er achter zit zijn verantwoordelijkheid zal nemen."



Het monument werd eerder gebruikt tijdens een herdenking voor de twee mannen die omkwamen bij een auto-ongeluk op de Uithof. Rijpma: "Dat zijn allemaal dingen die op zichzelf voor de goede zaak zijn. Maar doe dat niet bij het verzetsmonument. Dat is, je zou bijna kunnen zeggen, een bijna heilige plek in Utrecht. Het herdenkt alle mensen die voor de vrijheid zijn gestorven."



Vermoedelijk zijn de boodschappen verspreid door klimaatactivisten.



