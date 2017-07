Uitzonderlijk veel regen in juli

Door de nieuwsredactie geplaatst: zondag 30 juli 2017, 13:50 uur

Foto: Koen van Weel, ANP

PROVINCIE UTRECHT - Het was in juli uitzonderlijk nat. Dat meldt Weeronline.nl.



In het weerstation De Bilt is in juli meer dan 130 millimeter gevallen. Normaal valt er deze maand slechts 81 millimeter, schrijft de site. Vorig jaar viel er in juli gemiddeld 52 millimeter regen.



Volgens Weeronline zijn er lokaal grote verschillen. In Noord-Drenthe zijn zelfs regenrecords gevallen. Daar was het nooit eerder zo nat in juli.



Vandaag en morgen zijn nog niet meegeteld bij het overzicht van Weeronline.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht