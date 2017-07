Tot nu toe ongeveer honderd FC Utrecht-fans in uitvak Lech Poznan

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 30 juli 2017, 15:38 uur

Foto: Facebook Paul Koster

UTRECHT - Voor het uitvak bij Lech Poznan - FC Utrecht zijn tot vanmiddag ongeveer honderd kaarten verkocht. Dat meldt de supportersvereniging van FC Utrecht.



Teleurstellend weinig, vindt Siege Postuma van de supportersvereniging. Zo'n dertig mensen hebben zich aangemeld voor de georganiseerde busreis en zeventig à tachtig fans gaan op eigen gelegenheid.



De supporters organiseerden verschillende busreizen naar Polen, zowel met als zonder overnachting. De busreizen zonder overnachting zijn wegens te weinig animo noodgedwongen afgeblazen.



LAATSTE OPROEP

Vice-voorzitter Siege Postuma van de supportersvereniging vraagt FC Utrecht-fans via Facebook om alsnog mee te gaan met de andere busreis, waar tot nu toe slechts dertig aanmeldingen voor zijn. "Ik respecteer ieders mening en reden om niet te gaan, maar ik doe bij dezen een laatste oproep."



Hij had niet verwacht dat er zich zo weinig mensen zouden melden. "Het hele seizoen is toegeleefd naar het behalen van Europees voetbal en duizenden supporters scandeerden "Wij gaan Europa in!"."



GELIJKSPEL

FC Utrecht speelt aanstaande donderdag tegen Lech Poznan. De thuiswedstrijd van de derde voorronde van de Europa League in de Glagenwaard eindigde afgelopen donderdag in 0-0.



Postuma denkt dat sommige supporters het niet veilig genoeg vinden om naar Polen te gaan. "Aan de ene kant is het toch een klein beetje angst voor wat ze in Polen misschien te wachten staat. Maar dat is insinueren op de situatie. Ik heb ook begrepen dat bij sommige mensen het thuisfront het niet prettig vindt als de man naar Polen zou gaan.



De busreis van de supportersvereniging kost rond de 150 euro en een hotelovernachting en kaartje voor de wedstrijd zitten daarbij inbegrepen.



