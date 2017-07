Inbreker in woning IJsselstein blijkt gans

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: zondag 30 juli 2017, 16:02 uur

Foto: Facebook Politie IJsselstein Lopik

IJSSELSTEIN - De politie is vanmiddag tevergeefs uitgerukt voor een mogelijke inbraak in een woning in IJsselstein. Het bleek uiteindelijk om een gans te gaan.



Iemand had de politie gebeld omdat hij een kapotte ruit zag. Agenten omsingelden de woning en wachtten op versterking, omdat zij dachten dat de inbreker misschien nog binnen was.



Toen agenten de woning binnenvielen vonden ze geen inbreker, maar een gans. Het dier was door het het glas heen gevlogen en lag in de kamer.



Een dierenambulance heeft zich over de gans ontfermd. De kapotte ruit is inmiddels vervangen.



