Overvallers Amersfoort nog niet gepakt

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: zondag 30 juli 2017, 20:36 uur

Foto: AS Media (Foto 1 van 2) Foto: AS Media (Foto 2 van 2) ‹ ›

AMERSFOORT - Er is nog veel onduidelijk over een gewapende overval in Amersfoort. Gisteravond sloegen criminelen toe op de Astronaut en sindsdien zijn ze spoorloos.



De politie heeft de hele avond met man en macht gezocht naar drie overvallers. Naast de helikopter zijn ook agenten met kogelwerende vesten ingezet omdat de overvallers mogelijk nog een wapen bij zich hadden. Hun vluchtauto werd voor het laatst gezien op een parkeerplaats bij Naarden.



GEWOND

Een agente is bij de actie gewond geraakt aan haar arm en haar hand. Ze is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



Of de daders wat buit hebben gemaakt is nog onbekend.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht