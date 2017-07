Stichtse Vecht: "Geluidsstil kun je een festival als Ultrasonic niet krijgen"

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: maandag 31 juli 2017, 07:15 uur

MAARSSEN - De gemeente Stichtse Vecht kijkt met een goed gevoel terug op Dancefestival Ultrasonic 2017. Tot die conclusie kwam wethouder wethouder Eric Balemans vanochtend op Radio M Utrecht.



Voor het eerst konden omwonenden dit jaar op internet volgen hoe hard de muziek stond. Uit de metingen rondom het festivalterrein blijkt dat de toegestane geluidsnorm niet is overschreden.



De afgelopen jaren kwamen er veel klachten binnen over het festival aan de Maarseveense Plassen en dat was dit jaar niet anders.



METING

Om omwonenden tegemoet te komen maakte de gemeente het voor het eerst mogelijk om live mee te kijken met de geluidsmetingen. Ondanks dat de wettelijke norm niet werd overschreden kwamen er toch klachten binnen, maar dat is volgens de wethouder onvermijdelijk.



"Door de wind wordt het geluid verder weggevoerd en dit jaar hebben we ook gezien dat het in Utrecht, De Bilt en Maartensdijk terecht is gekomen. Die mensen hadden er natuurlijk niet op gerekend dat ze het geluid zouden horen", aldus Balemans.



KLACHTEN

Dat de geluidsnorm dit jaar niet is overschreden wil volgens de wethouder niet zeggen dat de klachten die binnenkwamen niet serieus worden genomen. De gemeente gaat namelijk kijken hoe ze het in de toekomst nog beter kunnen doen, maar de wethouder blijft wel realistisch.



"Geluidsstil kun je een festival als Ultrasonic niet krijgen", aldus Balemans.







