Pony en kip dood door 'kattenkwaad' in Nieuwegeins dierenpark

NIEUWEGEIN - Onbekenden hebben een ravage aangericht bij Dierenpark Sublime in Nieuwegein. Afgelopen weekend hebben ze hekken open gezet en daardoor zijn meerdere dieren ontsnapt en vervolgens overleden.



Zo brak shetlandpony Dirkje in alle tumult een poot en verzorgers moesten hem daarom zaterdag laten inslapen. Ook is er een kip overleden. "Die ene kip die wij gered hebben, waarvan we vertrouwen moesten winnen, heeft de stress niet aangekund."



Dierenpark Sublime is furieus en heeft daarom een open brief op Facebook gezet, gericht aan de daders. "Dat simpele kattenkwaad heeft ons twee levens gekost op één dag. Omdat jullie jezelf niet konden bedwingen om onze weide te betreden. Omdat jullie niet hebben nagedacht over gevolgen, omdat jullie niet snappen wat wij als opvang doen."



De dierenverzorgers hopen dat de vandalen zich gaan melden en hebben ook een getuigenoproep op Facebook gezet. Waarschijnlijk hebben ze ergens tussen vrijdagavond en zaterdagochtend de hekken opengezet.



Patricia Vergeer: "We liggen best afgelegen en we vermoeden dat het om tieners gaat. We hebben het idee dat ze elkaar kennen en daardoor niks gaan zeggen."



Tot nu toe zijn er nog geen tips binnengekomen. Wel krijgt Dierenpark Sublime allerlei steunbeteugingen binnen via social media. Ook uiten mensen vooral hun woede en verdriet over de dood van pony Dirkje.



"Mijn lieve Dirk is niet meer. Ik ga je missen grote kleine vriend. Voor altijd in mn hart", aldus Karin van der Sanden-Koldeweij.



