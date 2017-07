Schaapskudde vervangt grasmaaier in Lopikerwaard

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: maandag 31 juli 2017, 11:08 uur

BENSCHOP - Het Streekfonds Utrechtse Waarden wil de biodiversiteit vergroten en daarom grazen er steeds vaker kuddes met schapen in de Lopikerwaard. Hierdoor komen er verschillende planten tot leven en wordt ook het groen onderhouden.



Voorheen werd vooral de grasmaaier ingezet en dat had cruciale gevolgen. "Als je hier twee keer per jaar maait, krijg je dus een heel grof gras en dan krijg je eenzijdige vegetatie. Doordat je nu drie á vier keer schapen laat grazen, krijgen langzaam groeiende planten een kans. En dat zijn de planten waar de kleur opzit", aldus herder Huug Hagoort.



Hij liep vandaag met zijn kudde van Oudewater naar Benschop en dat trok veel bekijks. Hagoort ondersteunt het initiatief van harte maar hij geniet ook van de aandacht die erbij komt kijken.



"Een schaapsherder met mooi weer is een dag romantiek. Een schaapsherder in de regen is een dag reumatiek en een week in de regen is een week dramatiek", aldus de herder vanochtend op Radio M Utrecht.



Het Streekfonds is blij met de nieuwe aanpak. De bioversiteit neemt toe en daarnaast brengt de herder mensen ook sneller in contact met de natuur.



Coördinator Klaas-Hemke van Meekeren erkent dat het een langzaam proces is, maar volgens hem is het de moeite waard om in te investeren.



"Nu zie je vooral gras en uiteindelijk moeten er wat meer kruiden en bloemen inkomen. Maar dat duurt een tijdje hoor. Dat is niet dit jaar geregeld maar over twee jaar gaan we daar de effecten van zien", aldus Van Meekeren.



