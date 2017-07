EK-brons voor worstelaar Tyrone Sterkenburg van De Halter

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: maandag 31 juli 2017, 10:11 uur

Foto: De Halter

UTRECHT - Tyrone Sterkenburg van worstelclub De Halter in Utrecht heeft een bronzen medaille behaald op de Europese kampioenschappen tot 76 kg voor cadetten. Hij won in Sarajevo van worstelaars uit Slovenië, Litouwen en Frankrijk. Alleen een

Rus was voor hem te sterk.



Het is voor Nederland 38 jaar geleden dat een jongen of man een medaille pakt op een EK of WK. De laatste winaars waren in Erwin Goris (voorzitter De Halter) en Bert Kops (Amsterdam).



Twee andere worstelaars van De Halter kwamen ook in actie in Sarajevo. Marcel Sterkenburg behaalde een 10e plaats in de categorie tot 69 kg en Justin Pothuizen werd 22ste in de categorie tot 63 kg.





