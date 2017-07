Man (25) gewond na mislukte verkoopdeal via internet

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 31 juli 2017, 11:37 uur

Foto: AS Media

AMERSFOORT - De massale zoektocht in Amersfoort en omgeving was gisteravond gericht op drie mannen die een 25-jarige Amersfoorter beroofd hadden. Vermoedelijk ging het om een uit de hand gelopen afspraak via Marktplaats.



Volgens de politie had het slachtoffer op de Astronaut met een man afgesproken om iets te verkopen. Het slachtoffer was verrast omdat er meer mensen op de afspraak verschenen dan was afgesproken.



Al snel bleek dat de drie mannen niet van plan waren om te betalen. Ze bedreigden het slachtoffer, namen het product mee en gingen er vervolgens vandoor.



ZOEKEN

De politie heeft gisteravond met man en macht gezocht naar de drie criminelen. Naast de helikopter zijn ook agenten met kogelwerende vesten ingezet omdat de overvallers mogelijk nog een wapen bij zich hadden.



Hun vluchtauto werd voor het laatst gezien op een parkeerplaats bij Naarden. Ook zag iemand de drie verdachten een weiland inrennen.



GETUIGEN

Sindsdien ontbreekt van hen ieder spoor. De politie hoopt dat getuigen zich melden. "Het zou goed kunnen dat de mannen via een sloot zijn weggekomen. Hun natte kleding moet dan opgevallen zijn", aldus de politie.



Het slachtoffer raakte door de beroving lichtgewond. Ook een agente die bij de zoekactie betrokken was, raakte gewond.



Ze is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.







