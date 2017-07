Motorrijder zwaargewond in Bilthoven, politie zoekt getuigen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 31 juli 2017, 12:47 uur

Foto: Koen Laureij (Foto 1 van 4) Foto: Koen Laureij (Foto 2 van 4) Foto: Koen Laureij (Foto 3 van 4) Foto: Koen Laureij (Foto 4 van 4) ‹ ›

BILTHOVEN - Een motorrijder is vanochtend zwaargewond geraakt op de Berlagelaan in Bilthoven. Hij botste frontaal op een tegemoetkomende auto en kwam hard ten val.



Het ongeluk gebeurde rond 11.40 uur. De auto sloeg af richting een parkeerplaats, maar waarschijnlijk had hij de motorrijder niet gezien.



De straat werd afgezet en hulpdiensten hebben de man ter plekke gestabiliseerd. Een traumahelikopter met arts landde in de buurt. Het slachtoffer is uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.



De politie zoekt uit wat er precies is gebeurd en roept getuigen op om zich te melden.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht