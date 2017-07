Man loopt weg na ongeluk met fietser in Zeist, politie zoekt getuigen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 31 juli 2017, 13:16 uur

Foto: ANP

ZEIST - De politie is op zoek naar getuigen van een ongeluk in Zeist. Een fietser kwam in botsing met een voetganger. Na behandeling in de ambulance bleek de voetganger echter verdwenen.



Het incident gebeurde op donderdag 27 juli om 17.30 uur op de Crosestein. De 78-jarige fietser liep behoorlijke verwondingen aan zijn gezicht op. Zo mistte hij twee tanden, had schaafwonden in zijn gezicht en een gescheurde bovenlip.



Na behandeling stapte hij weer uit de ambulance. Daar zag hij dat alle omstanders, maar ook de voetganger waar hij een aanrijding mee had, waren verdwenen. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan.



OMSTANDERS

De politie is op zoek naar de voetganger en roept getuigen op zich te melden. Er waren ook omstanders die de gewonde man hielpen. Ook met hen komt de politie graag in contact.



De voetganger is een man van ongeveer 30 jaar oud en 1.75 meter lang. Hij heeft een getinte huidskleur, een slank postuur en kort zwart haar.









