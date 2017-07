Tientallen woningen besmet met legionella in Lunetten

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 31 juli 2017, 14:23 uur

Foto: ANP

UTRECHT - In zo'n honderd appartementen in de Utrechtse wijk Lunetten zit legionella in de waterleiding. Het gaat om huurwoningen van Portaal aan de Zevenwouden.



De besmetting kwam aan het licht na werkzaamheden aan de waterleiding. Inmiddels heeft iedereen een brief ontvangen met advies over hoe ze kunnen omgaan met de besmetting.



BESMET WATER

Volgens woordvoerder Elmy Liefferink van de woningcoöperatie is het drinken van besmet water ongevaarlijk, maar moeten de bewoners wel oppassen met douchen. Zo wordt geadviseerd om eerst de douche een tijdje te laten lopen voor je eronder stapt.



Wie het toch nog niet vertrouwt, kan contact opnemen met Portaal. Vervolgens komt er iemand langs om te helpen.



EXTRA CHECK

"We hebben iedereen de mogelijkheid gegeven om morgen in hun eigen appartement de kwaliteit te laten controleren om zeker te weten hoe het in hun eigen appartement is", aldus Liefferink.



Tot nu toe hebben vier bewoners zich aangemeld voor de extra ondersteuning.



ZIEKTE

De legionella-bacterie kan vooral schadelijk zijn als hij wordt ingeademd, bijvoorbeeld via neveldruppeltjes bij het douchen. In het ergste geval kan een besmetting via de longen leiden tot de 'veteranenziekte', die gepaard kan gaan met symptomen als longontsteking, braken of diarree. Met antibiotica is de ziekte goed te behandelen.



