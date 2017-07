Spits Henk Veerman wil naar FC Utrecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 31 juli 2017, 14:12 uur

UTRECHT - Henk Veerman is de belangrijkste kandidaat om FC Utrecht-spits Simon Makienok te vervangen. De boomlange Deense aankoop is maandenlang uit de roulatie vanwege een knieblessure. FC Utrecht is daarom op zoek naar een vergelijkbare 'targetman'.



Veerman wil graag naar de Galgenwaard en heeft vandaag zelf de publiciteit gezocht om een breuk te forceren. Hij wordt in Friesland vooral gebruikt al pinchhitter en is nooit een vaste waarde geweest.



Volgens Veerman zijn de clubs al dagen in onderhandeling. De geboren Volendammer hoopt dat FC Utrecht en Heerenveen er snel uitkomen, zodat hij nog mee kan naar Poznan voor de return in de Europa League.





