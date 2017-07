Krijgen ze hulp, zitten ze ondergedoken? De gecrashte plofkrakers zijn nog voortvluchtig

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 31 juli 2017, 15:37 uur

UTRECHT - De criminelen die vorige week crashten in Utrecht na een plofkraak in Duitsland, zijn nog voortvluchtig. Het onderzoek is in volle gang, maar heeft tot op heden niet geleid tot aanhoudingen, laat een woordvoerder van de Landelijke Eenheid weten. Of de recherche de groep wel op spoor is, wil de politie niet zeggen.



De plofkrakers crashten vorige week dinsdag in alle vroegte op het Anne Frankplein in Transwijk. Dat gebeurde na een krankzinnige achtervolging van 131 kilometer waarbij de criminelen met hun Audi snelheden van 200 kilometer per uur haalden. Ondanks de enorme klap, zagen de mannen kans om te vluchten.



Een klopjacht in Utrecht met onder meer een helikopter hield veel inwoners wakker. Hoe de mannen ondanks de inzet van een enorme politiemacht uit handen van de 'sterke arm' hebben kunnen blijven, is onduidelijk. Mogelijk hebben ze hulp gehad van kompanen in Kanaleneiland, zijn ze in een andere auto gestapt en zitten ze ergens ondergedoken. De politie gaat er niet op in.



In de snelle Audi waarmee de mannen vluchtten is vorige week uitgebreid gezocht naar sporen. Of dit heeft geleid tot een hit in de DNA-databank zegt de politie evenmin.



Duidelijk is dat de plofkrakers een enorm risico hebben genomen, waarbij de politie ook moest denken aan de veiligheid van andere mensen. Er is dan ook vooral ingezet op de helikopter, hoewel er ook tientallen politieauto's en motoren betrokken waren bij de achtervolging.



