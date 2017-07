Inbraakgans uit IJsselstein weer op vrije voeten

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 31 juli 2017, 16:21 uur

Foto: Facebook Politie IJsselstein Lopik

IJSSELSTEIN - Het gaat goed met de gans die gistermiddag is opgepakt bij een woninginval in IJsselstein. Het beestje heeft slechts een kleine verwonding en is weer vrijgelaten.



Agenten troffen de gans gistermiddag aan in een IJsselsteinse woning. Iemand had de politie gebeld omdat hij een kapotte ruit in een woning zag. In plaats van een inbreker zagen de agenten de gewonde gans. Hij was door het glas gevlogen. De dierenambulance ontfermde zich over de gecrashte vogel.



Een dag later hebben de agenten navraag gedaan bij de dierenarts, meldt politie IJsselstein/Lopik op Facebook. De gans is nagekeken en bleek slechts licht verwond. Nadat de vogel was bijgekomen mocht hij zijn vleugels weer uitslaan, maar niet voordat hij de naam Mĺrten kreeg.



