Anouar Kali terug naar FC Utrecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 31 juli 2017, 16:58 uur

Foto: ANP

UTRECHT - FC Utrecht heeft de vervanger voor Wout Brama binnen: oude bekende Anouar Kali komt terug naar de Galgenwaard.



De verdedigende middenvelder komt over van Willem II. Hij tekent voor twee seizoenen met een optie voor nog een derde. Of hij donderdag kan meedoen tegen Lech Poznan is nog niet bekend.



LOOPBAAN

Kali (26) speelde al twee keer eerder voor FC Utrecht. In 2011 debuteerde hij, twee jaar later vertrok hij transfervrij en tekende hij bij Roda JC.



KAAKBREUK

Toen hij in 2014/2015 terugkeerde bij FC Utrecht, vertrok hij halverwege dat seizoen naar Qatar. In dat jaar sloeg hij tijdens een training teamgenoot Kristoffer Peterson, die daar een gebroken kaak aan overhield.



Kali groeide op in de Utrechtse wijk Ondiep en speelde in de jeugd bij onder meer DOS en Elinkwijk.



VOLWASSEN

Trainer Erik ten Hag motiveert de keuze voor Kali als volgt: "Met het vertrek van Wout Brama en de revalidatie van Rico Strieder zijn wij kwetsbaar op deze positie."



"Deze Utrechter biedt een prima alternatief. Anouar kan perfect invulling geven aan de rol, hij past naadloos in ons profiel. Hij is de afgelopen seizoenen volwassen geworden, het klimaat van FC Utrecht is gewijzigd en hij heeft daar volmondig 'ja' tegen gezegd."



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht