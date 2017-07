Genderneutraal op de ambulance? "De term ambulancebroeder kan echt niet meer"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 31 juli 2017, 17:29 uur

PROVINCIE UTRECHT - NS roept niet langer 'beste dames en heren' maar 'beste reiziger', op het stadhuis in Utrecht zijn de wc's genderneutraal en nu wil ook ambulanceverpleegkundige Jan van den Berg uit Hooglanderveen de genderdiscussie nog eens aanzwengelen. "Ambulancebroeder? Dat kan écht niet meer."



"In het kader van de discussie #genderneutraal ...verzoek aan de media om ons geen ambulancebroeders meer te noemen", tweette Van den Berg. En aangezien wij bij RTV Utrecht ambulancehulpverleners nogal eens als 'ambulancebroeder' aanduiden, besloten we eens bij Van den Berg te rade te gaan. Wat doen we fout?



HOPELOOS OUDERWETS

"Ambulancebroeder is een hopeloos ouderwetse benaming", vindt Van den Berg. Want hoewel ambulanceverpleging van oudsher een mannenberoep is, is zo'n 30 tot 35 procent volgens Van den Berg inmiddels vrouw.



"Het leeft behoorlijk in de ambulancezorg. Want als we dan een bericht zien waarin 'ambulancebroeders' hulp verleenden, maar er twee vrouwen op de ambulance zaten, dan steekt dat toch."



Maar niet alleen de niet-genderneutrale term is ambulancepersoneel een doorn in het oog. "De term doet afbreuk aan onze professionaliteit. We doen meer dan alleen patiënten inladen en vervoeren: we zijn professionele hulpverleners. Daar zijn we jarenlang voor opgeleid."



