Vrouw gewond en drie mannen opgepakt na grote vechtpartij in Utrecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 31 juli 2017, 19:22 uur

Foto: ANP

UTRECHT - Bij een vechtpartij aan de Vreelanthof in de Utrechtse wijk Zuilen is vanmiddag een vrouw gewond geraakt. Drie mannen uit Utrecht zijn aangehouden.



De ruzie met meerdere mensen brak uit rond 16.20 uur. Volgens een woordvoerder van politie zijn er verschillende objecten als wapens gebruikt. Politie zette onder meer een diensthond in om de vechtersbazen op te kunnen pakken.



De vrouw is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Het is niet bekend hoe het met haar is. De gearresteerde mannen en de vrouw zouden bekenden van elkaar zijn.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht