Hospiteren kun je leren: "Ik zoek een kamer waar ik thuis kan komen na een lange dag"

UTRECHT - In plaats van lekker vakantie vieren de hele zomer op zoek naar een kamer: het nieuwe schooljaar is een stressvolle periode voor woningzoekende studenten.



Mag je eindelijk eens op gesprek voor een hospiteeravond, moet je het alsnog afleggen tegen ál die andere kamerzoekers. Bram van der Giessen kent het klappen van de zweep. "Ik heb al zo'n vijftien huizen bezichtigd, en denk eerlijk gezegd niet dat het deze zomer nog gaat lukken."



De 21-jarige student is op zoek naar een woning in Utrecht of Amsterdam, steden die goed te combineren zijn met zijn studie journalistiek in Ede en tegelijkertijd handig zijn qua reistijd voor stages. Maar ook: steden die te kampen hebben met krapte op de woningmarkt.



TUSSEN WAL EN SCHIP

"Het is erg lastig om in Utrecht aan een kamer te komen", erkent Jesse van Mourik van de Stichting Studentenhuisvesting (SSH). Waar de één geluk heeft en na een enkele keer hospiteren een woonruimte weet te bemachtigen, hospiteert een ander zich suf - zonder resultaat. Bij de SSH hebben ze een regeling voor deze studenten die tussen en wal en schip belanden. "Studenten die vaker dan twintig keer actief gehospiteerd hebben, krijgen een kamer toegewezen."



Toch zijn dat soort regelingen niet voor iedereen een oplossing. Omdat Van der Giessen in een andere stad gaat wonen dan waar hij studeert, komt hij bij veel studentenwoningcorporaties niet in aanmerking voor een huis.



"Ik ben zelf ook wel een beetje kieskeurig", geeft de journalistiekstudent, die momenteel in Papendrecht bij zijn ouders woont, toe. "Ik heb één regel: zowel mijn bed als mijn bank moeten in de kamer passen. En ik moet als man welkom zijn, maar veel advertenties beginnen al met 'beste meisjes'. Dan valt er een hoop af."



VLEESKEURING

Teun Bijman is hospiteercoach in Utrecht, en helpt studenten in hun zoektocht naar een kamer. En dan vooral met het gevreesde hospiteren, door sommigen al veelbetekenend een "vleeskeuring" genoemd, waarbij ze zich zo goed mogelijk dienen te verkopen.



Maar zo'n drama hoeft het volgens Bijman allemaal niet te zijn. "Jezelf verkopen vind ik erg denigrerend. Je moet jezelf presenteren. Als je dat doet op zo'n manier dat de huisgenoten denken: 'Wie is dat nou eigenlijk?' en geen hoogte van jou kunnen krijgen, dan kun je het een vleeskeuring noemen, maar dan moet je inzien dat je niet gekozen gaat worden."



Het probleem bij veel studenten die via het hospiteren niet aan een kamer kunnen komen, is dat deze studenten vaak wat introverter zijn dan anderen. "Zij kunnen zich minder goed presenteren of uiten, en komen daarom op een hospiteeravond niet goed tot hun recht", aldus Bijman.



Van der Giessen denkt dat zo'n hospiteercoach best een goed idee kan zijn. "Ik ben zelf vrij sociaal en heb dus niet zo'n last van onzekerheid bij het hospiteren, maar ik kan me goed voorstellen dat als je wat minder open en spontaan bent aangelegd, het moeilijk is om je in een gesprek te mengen. Uiteindelijk moet je - hoe vervelend het ook klinkt - jezelf verkopen, óók als je daar eigenlijk helemaal geen zin in hebt."



SOLLICITATIE

Hospiteercoach Bijman vergelijkt het hospiteren met een sollicitatie. "Maar als je het daar niet wordt, dan is er op zakelijk gebied geen match. Bij hospiteren is dat misschien nog wel persoonlijker: je wordt als persoon afgerekend. Het is daarom goed dat de SSH mensen die meer dan twintig keer hebben gehospiteerd een kamer toewijzen, maar ik ben ervan overtuigd dat iemand die zich goed voorbereidt op zo'n avond het in minder keren kan."



Hij steekt de fervente kamerzoekers bovendien nog een hart onder de riem. "Onthoud: als je meer dan twintig keer bent afgewezen, dan is dat helemaal niet erg. Dat ligt niet per se aan jou, maar dan is het van belang dat je beter leert jezelf te laten zien. Dan kom je vanzelf terecht in een huis waar jij goed past."



Een goede huisgenoot is natuurlijk niet per definitie een goede vriend. Van der Giessen: "Toch zie ik vaak dat mensen die op zoek zijn naar een iemand met wie ze bevriend kunnen raken. Ik denk dat dat niet echt werkt: het kan toevallig zo groeien, en natuurlijk is dat leuk. Maar ik ben niet per se op zoek naar nieuwe sociale contacten. Ik zoek een kamer waar ik thuis kan komen na een dag werken. Hopelijk lukt dat binnenkort."



