Utrechtse studente Philisantha (21) wint Miss World Nederland

Foto: Facebook Miss World Nederland

UTRECHT - Tijdens het studiejaar kom je haar tegen in de banken van de Universiteit Utrecht. Maar gisteravond sleepte Philisantha van Deuren in Utrecht de titel Miss World Nederland in de wacht.



Ze woont en werkt in Hilversum, maar studeert psychologie aan de UU. "Gisteren was een van de geweldigste nachten van mijn leven," zegt de winnares op Facebook. "Ik ben zo trots dat ik zo ver ben gekomen en ik ben benieuwd hoe ver ik nog zal gaan. Ik wil mijn titel op de meest positieve manier gebruiken, door andere mensen te inspireren om goed te zijn en goed te doen. Naar elkaar en deze planeet."



In de finale hield Van Deuren de Brabantse Rachel Aussems en de Rotterdamse Annet Duarte Lopes achter zich. Ze mag nu Nederland gaan vertegenwoordigen op de mondiale Miss World-verkiezing in China.



