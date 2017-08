Bilthoven wil pakketbezorger Kemal niet kwijt

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 1 augustus 2017, 06:12 uur

BILTHOVEN - Inwoners van Bilthoven protesteren tegen het verlies van de geliefde pakketbezorger Kemal Hasdemir. Hij zou worden overgeplaatst naar een andere plaats, maar wegens een woordenwisseling met zijn baas over die overplaatsing, stopt hij nu helemaal met werken.



In de wijk De Leijen zijn ze gehecht geraakt aan de sociale pakketbezorger. Omdat het "een gouden en onvolprezen vent" is en "een wakend oog in De Leijen."



Bewoners zijn nu een petitie gestart. Tot nu toe zijn er al meer dan 460 handtekeningen binnen.



"Door middel van deze petitie willen we dit tegenhouden en hopen we dat hij kan blijven werken in onze wijk!", aldus initiatiefnemer van de petitie, Samantha.



SOCIALE FUNCTIE

"Het mensen opbellen op hun werk omdat de huissleutels nog in de deur zaten. Omdat het 06-nummer aan de sleutels hing, ondernam hij actie. Bleven iets te lang ergens gordijnen dicht? Hij zag het en maakte omwonenden attent", aldus bewoner Maarten Dortmond.



Kemal Hasdemir is erg geëmotioneerd over zijn naderende vertrek. Hij heeft inmiddels alvast afscheid genomen van zijn klanten. Volgens Dortmond deed hij dat op een echte Kemal-manier.



"Zondagavond kwam hij dus persoonlijk door de laan en ook bij ons om afscheid te nemen. Hij bracht nagenoeg elke klant van hem een persoonlijk geschenkje als dank voor het vertrouwen."



POSTBEZORGER HAZJAR

In IJsselstein kwamen mensen vorige week ook in actie tegen het vertrek van een bezorger. Ook hij werd tot verbazing van inwoners opeens overplaatst naar Houten.



Na een actie via social media, bleek de gedwongen carričrestap van Hazjar Salim toch niet door te gaan.









