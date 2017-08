Utrechtse onderzoeker: "Deelfiets oplossing voor volle stalling"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 1 augustus 2017, 06:53 uur

Een man test een deelfiets in Rotterdam.

UTRECHT - Gaat de deelfiets Utrecht veroveren? Als het aan onderzoeker en promovendus Arnoud van Waes ligt wel. Hij deed bij de Universiteit Utrecht onderzoek naar dit nieuwe fenomeen in grote steden.



Een deelfiets is een fiets die je lokaliseert via een app en je opent er ook meteen het slot mee. Vanaf vijftig cent kun je al dertig minuten fietsen.



Verschil met de populaire OV-fiets is dat je niet naar een vaste stalling hoeft om de fiets te halen of te brengen. Je kunt de deelfiets overal achterlaten.



VOORDEEL

Van Waes: "Fietsen zit heel veel voordelen aan. Het is gezond, duurzaam, schoon en draagt ook bij aan een betere bereikbaarheid. En ik denk dat die deelfiets wel heel handig kan zijn, voor de laatste kilometers die je moet afleggen."



Er is ook kritiek op de opkomst van de deelfiets. Grote steden vrezen dat er daardoor nog meer fietsen bij komen in het straatbeeld, terwijl er al zo weinig plek is om je rijwiel te parkeren.



PROBLEEM

"Niet iedereen is blij met deze ontwikkeling. Men vreest voor volle fietsenstallingen en weesfietsen. Dat begrijp ik en dat is ook wat je zag gebeuren in Chinese steden. Dat is de plek waar dit type deelfiets eigenlijk vandaan komt. Daar zag je dat ze opgehoopt lagen bij belangrijke transportknooppunten", aldus Van Waes.



Volgens hem onstaat er een fietsparkeerprobleem omdat commerciële bedrijven achter de deelfiets gebruik maken van publiek gefinancierde stallingen en daar weer geld mee verdienen. Van Waes verwacht echter geen problemen in Utrecht.



DOMSTAD

"In Utrecht wordt de grootste fietsenstalling ter wereld geopend. Wie weet staat het binnen no-time weer vol met allerlei achtergelaten fietsen en gedeeld fietsgebruik kan hier volgens mij een oplossing bieden. Want gedeeld fietsgebruik zorgt voor meer gebruikers per fiets, maar er zijn uiteindelijk minder fietsen nodig en dus is er ook minder druk op die fietsenstalling", aldus de Utrechtse onderzoeker.



Op dit moment wordt de deelfiets vooral gebruikt in de Randstad. Het is onduidelijk wanneer ze in Utrecht voor het eerst te gebruiken zijn.



Van Waes: "We zien nu in Amsterdam dat er de laatste maanden duizenden worden neergezet en ook in Rotterdam. In Utrecht staan ze nog niet, maar in principe zouden ze elke dag daar zo neergezet kunnen worden."



