Zwanensterfte Nieuwegeinse vijver door botulisme

Twee dode eenden aan de oever. Foto: Lamie Henrotte-Arends

NIEUWEGEIN - De twee zwanen die zijn doodgegaan in Nieuwegein, zijn gestorven aan de gevolgen van botulisme. Dat heeft Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden bekendgemaakt.



Uit onderzoek bij een gespecialiseerd laboratorium in Lelystad blijkt dat ze geen vogelgriep hadden. Botulisme is volgens het waterschap moeilijk te voorkomen.



OPLOSSING

"De bacterie is al aanwezig in water, in de waterbodem en in de vogels zelf. Wel groeit de bacterie in zuurstofloze, warme omstandigheden veel sneller. Jonge dieren en dieren met een minder goede afweer worden het eerste ziek en sterven snel."



De doorstroming van het water is wel iets verhoogd. Maar dat kan maar op beperkte schaal, omdat anders het water elders in Nieuwegein te hoog komt te staan.



EMOTIE

De dood van de dieren zorgde voor emotionele reacties bij bewoners van Batau-Noord. Het waterschap organiseert daarom na de zomervakantie een bijeenkomst om vragen uit de buurt te beantwoorden.



"Omwonenden worden hierover via een gezamenlijk wijkbericht van gemeente en waterschap geďnformeerd", aldus het hoogheemraadschap in een persbericht.



