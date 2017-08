GFT-kliko in de zomer: "Die lucht!"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 1 augustus 2017, 09:59 uur

Foto: Gemeente Utrecht

UTRECHT - In het restafval van Utrechters zit 40 procent groente-, fruit- en tuinafval, blijkt uit onderzoek. Een veel te hoog percentage vindt de gemeente.



"Restafval gaat nu dus te vaak de verbrandingsoven in en dat kost de Utrechter geld en het is gewoon heel erg slecht voor het milieu", vertelt Paul Schoots van de gemeente. "Juist door afval goed te scheiden houd je meer waardevolle grondstoffen over en daar kunnen weer nieuwe producten van worden gemaakt."



Veel mensen vinden het scheiden van GFT te veel gedoe en in de zomer levert het stank en ongedierte op. Om te voorkomen dat Utrechters bij warm weer stoppen met scheiden heeft de gemeente 'Dr. Groen' geďntroduceerd. De olijke GFT-goeroe geeft mensen tips voor het schoonhouden van de kliko en het goed scheiden van groente, fruit en tuinafval.



Hij adviseert bijvoorbeeld de bak droog te houden met een theelepel gips. Ook is het handig om onderin een eierdoos of papier te leggen. Daarnaast kan de geleegde kliko het best schoongemaakt worden met water en azijn, aldus groendokter.







