Nieuw toeschouwersrecord vrouwenvoetbal

dinsdag 1 augustus 2017

Foto: Robin Lonkhuijsen, ANP

UTRECHT - Stadion Galgenwaard in Utrecht kan maar kort kunnen genieten van het toeschouwersrecord bij het vrouwenvoetbal.



Tijdens de openingswedstrijd op het EK keken bijna 22.000 mensen in het stadion naar het Nederlands elftal. Dat record wordt donderdag verbroken, want er zijn al 30.000 kaartjes verkocht voor de halve finale tussen Nederland en Engeland in de Grolsch Veste in Enschede.



Daarmee wordt die wedstrijd de drukst bezochte vrouwenvoetbalwedstrijd ooit in Nederland.





