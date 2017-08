Bucketlist Festival: vuurspuwen, tattoos en naaktportretten

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 1 augustus 2017, 11:01 uur

Foto: Bucketlist Festival

UTRECHT - Dingen doen die je gedaan wilt hebben voordat het te laat is. Dat kan 2 september in de Methaal Kathedraal in De Meern, waar de tweede editie van het Bucketlist Festival wordt gehouden.



"Doen is het kernwoord", stelt de organisatie van het festival. "Niet nadenken maar gewoon afstrepen nog voor je weet wat erop staat. Wij gaan ervoor zorgen dat de bezoeker op één dag een halve bucketlist kan afwerken."



De makers, allemaal vrijwilligers en jonge Utrechters, willen een unieke wereld neerzetten waar de bezoeker zich onttrekt uit de sleur van alledag. "Je wordt uitgedaagd om zelf vuur te spuwen in plaats van het vuur uit andermans mond geblazen te zien worden, een echte tattoo direct laten zetten of die meelworm eten wat je in Thailand niet durfde."



Maar bezoekers kunnen op het festival bijvoorbeeld ook trouwen, een auto vernielen, naakt schilderen (of geschilderd worden) of sushi eten van een blote vrouw.



Tussen alle activiteiten door staan acteurs die het schouwspel compleet maken. Daarnaast staan er lokale livebands op het festival, een grote silent disco en tal van foodtrucks.



