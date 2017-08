Zoektocht fotoalbum: wie zijn deze Utrechters?

Door de nieuwsredactie geplaatst: dinsdag 1 augustus 2017, 10:46 uur

UTRECHT - Een Amsterdamse is op zoek naar de eigenaar van een fotoalbum met voornamelijk Utrechtse kiekjes. De oproep van Tineke Olijve op Facebook is al duizenden keren gedeeld.



Inmiddels is duidelijk dat het gaat om de familie Langerak. "Een vriendin van Karin Langerak (zo heette ze dus inderdaad) heeft zich gemeld en ze vertelde dat Karin er helaas niet meer is. Ze is al ruim 10 jaar geleden overleden. Haar broer was inderdaad GertJan Langerak maar het in nog steeds onbekend waar hij is", aldus Olijve.



ZOEKTOCHT

Haar zoon vond jaren geleden "de zeventig foto's op straat" en nam ze mee naar huis. Recent dook het album weer op tijdens een opruimsessie.



Ze besloot een zoektocht op touw te zetten. De foto's zijn vermoedelijk gemaakt rond 1962 en 1963.



"Ik heb het boek nog eens goed bekeken en ik zie in potlood geschreven staan: Oud Wulvenlaan 69-III. Ik zie geen straat met die naam in Amsterdam maar wel in Utrecht. Op die plek staat een nieuw pand. Dus wie woonde in 1963 aan de Wulvenlaan?", aldus Olijve op Facebook.







