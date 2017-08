Week van het water: Op bezoek bij de waterfabriek in Leidsche Rijn

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 1 augustus 2017, 11:15 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - In de Week van het Water bij RTV Utrecht komt u van alles te weten over het element water. Vandaag neemt onze verslaggever Peter Knieriem een kijkje bij het waterwinpark van Vitens in Leidsche Rijn. Daar wordt water uit de grond gepompt dat z'n weg vindt naar zo'n 40.000 huishoudens in Utrecht.



Het water komt van 120 meter diep. Dat is net zo diep als de Dom hoog is", vertelt Judith Zuijderhoudt van Vitens. "Omdat het van zo diep komt heef het water heeft een constante temperatuur, altijd tussen 9 en 11 graden. In Amsterdam of Rotterdam komt er in de zomer wel eens wat warmer water uit de kraan, omdat ze daar oppervlakte water gebruiken, maar in Utrecht dus niet."



LEKKERSTE DRINKWATER

Om van het opgepompte water schoon drinkwater te maken wordt er eerst zuurstof aan toegevoegd. Dat is nodig om het ijzer eruit te halen. Er blijven roestdeeltjes over die eruit worden gezeefd door het water door zandfilter te halen. De deeltjes blijven op het zand liggen en daarna heb je schoon drinkwater.



Het Nederlandse drinkwater behoort tot het schoonste en lekkerste van de wereld. Is het dan niet zonde om daar ook de wc mee door te spoelen en de tuin mee te sproeien? Zuijderhoudt: "Als we minder water gebruiken, dan gaat de kwaliteit ervan achteruit. Je krijgt dan stilstand in je leidingnet en dan zul je chloor moeten toevoegen. In de jaren '80 hebben we geprobeerd een 'grijs' netwerk aan te leggen waarbij drinkwater en water voor de toilet of tuin uit verschillende leidingen kwamen. Dat was een enorme investering. Daarnaast werden leidingen voor grijs water en drinkwater per ongeluk aan elkaar gekoppeld. Dat nam risico's met zich mee. Daarom zijn we er weer mee gestopt."



ROME

Situaties zoals in Rome waarbij recentelijk de watervoorraad dreigde op te raken zullen in Nederland niet zo snel voorkomen denkt Zuijderhoudt. Wel ziet zij dat door klimaatverandering steeds meer water wordt gebruikt, als het langere periodes warm is. "Tijdens die piekmomenten kan de druk van het water wat lager zijn."



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht