Timelapse: een stuwwand van 270.000 kg, die vervang je niet even

Foto: Rijkswaterstaat

AMERONGEN - Rijkswaterstaat is bezig met een imposante renovatieklus in de Nederrijn en Lek.



De drie stuwcomplexen in Amerongen, Hagestein en Driel worden onder handen genomen. Deze werken hebben belangrijke watermanagementtaken. Ze zorgen voor voldoende (zoet) water in het rivierengebied en het IJsselmeer en voor vlotte en veilige scheepvaart in de Nederrijn, Lek en IJssel.



VEILIG

Om ervoor te zorgen dat ze hun taken veilig en betrouwbaar kunnen blijven vervullen, voert Rijkswaterstaat renovaties uit.



Het wisselen van de vizierschuiven, een gebogen stuwwand, die rond een horizontale as scharniert, springt het meest in het oog. Ze hebben ieder een gewicht van 270 ton, een diameter van 48 meter en een hoogte van 9 meter.



AMERONGEN

In Amerongen is de noordelijke vizierschuif inmiddels gewisseld. Het is de eerste in de reeks van zes vizierschuiven die tot medio 2019 worden vervangen op de stuwcomplexen in Driel, Amerongen en Hagestein. Het gehele proces, inclusief het plaatsen van de noodkering, is te zien in dit filmpje. Naar verwachting wordt de noodkering medio augustus verwijderd en verscheept naar de stuw in Driel waar begin september de tweede schuif wordt gewisseld.



Meer informatie over deze operatie vindt u bij Rijkswaterstaat



