Buitenbaden gedupeerd door slechte zomer: "Het is helemaal klote"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 2 augustus 2017, 05:30 uur

Foto: RTV Utrecht

PROVINCIE UTRECHT - Het slechte weer is niet alleen vervelend voor mensen die thuisblijven in de vakantie, maar ook voor buitenzwembaden. Uit een rondgang van RTV Utrecht blijkt dat bijna alle bosbaden inkomsten mislopen.



Zo geeft het personeel van het openluchtzwembad in de Maarsseveense Plassen aan dat de zomervakantie "heel erg tegenvalt". "Mensen willen toch graag droog weer en kiezen nu voor andere activiteiten dan buiten verblijven."



NIEMAND

Het Bosbad Amersfoort probeert ondanks het slechte weer optimistisch te blijven. "Maar het is nu niet goed. We hebben alleen een buitenzwembad en daar komt nu even niemand voor."



Geen van de zwembaden wil of kan vertellen hoeveel geld ze mislopen. Een medewerker van het Knopenbad in Montfoort denkt wel dat het op dit moment bij elk buitenzwembad slecht gaat. "Mensen gaan eerder naar pretparken dan naar ons, zeker als er buien voorspeld worden."



GEEN VERANDERING

In juli viel er uitzonderlijk veel regen. In De Bilt werd ruim 130 millimeter gemeten, terwijl er normaal in juli 80 millimeter hoort te vallen.



De komende week komt er waarschijnlijk geen verandering in het weer. "Er is elke dag kans op een bui. Het is geen weer van, kom, we gaan zijn allen naar het zwembad", zegt meteroloog Yannick Damen van Weeronline.nl.



IDEAAL

Voor sportcomplex Merwestein in Nieuwegein is dat goed nieuws, maar dat komt omdat het complex naast een buitenbad ook een binnenbad heeft. "We hebben zo'n 800 bezoekers per dag. Voor ons is het weer ideaal, want zwemmers in het buitenbad kunnen naar binnen als het gaat regenen en weer naar buiten als het droog is. Ze kunnen dus continu switchen", vertelt directeur Ton Bothoff.



De bedrijven die enkel buitenbaden hebben moeten de komende week echter doorbijten. "Je hebt buiten de zwemlessen nu eigenlijk alleen de diehards die komen zwemmen", zegt een medewerker van zwem- en recreatiepark de Koet in Kockengen.



HELEMAAL KLOTE

"Het is helemaal klote deze zomer", vat een personeelslid van Bosbad Lage Vuursche samen. "Mei en juni waren goed, maar sinds iedereen vakantie heeft is het een drama."



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht