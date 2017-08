Peuter Joop (2) uit Soest was even verdwaald

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 1 augustus 2017, 12:48 uur

Foto: Politie Soest

SOEST - De politie in Soest heeft vanmiddag op sociale media een foto verspreid van een peuter (2) in Soest die de weg kwijt was.



Het jongetje was gevonden in de Veenbesstraat. Agenten wilden hem graag thuis brengen, maar hij was niet erg spraakzaam en kon niet vertellen waar hij woonde.



De foto op Facebook en Twitter en een oproep via Burgernet bleken zeer effectief. Joop, zoals de peuter bleek te heten, kon al snel worden herenigd met zijn ouders.



