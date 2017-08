Utrechter (52) gestoken op Maliebaan

Door de nieuwsredactie geplaatst: dinsdag 1 augustus 2017, 12:59 uur

UTRECHT - Op de Maliebaan in Utrecht is gisteravond een 52-jarige slachtoffer in zijn hand gestoken en beroofd.



Rond 19.45 uur werd de Utrechter aangesproken door een man die uit de Burgemeester Reigerstraat kwam. Al snel werd er geduwd en ontstond er een worsteling waarbij de man werd gestoken.



De dader ging er vervolgens met buit vandoor. Het slachtoffer kon zelf de hulpdiensten alarmeren. Burgernet werd ingezet, maar de dader is tot nu toe niet gevonden.



Hij droeg gisteravond een blauwe broek en een donkere jas of trui. De verdachte is 1.85 meter lang en had ook een petje op. De politie hoopt dat getuigen zich melden.



