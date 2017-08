"Conditietest discrimineert brandweervrouwen niet"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 1 augustus 2017, 14:10 uur

LEUSDEN/UTRECHT - De verplichte fitheidstest van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden maakt geen verboden onderscheid tussen mannen en vrouwen. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens na een klacht van Jorien Traas uit Oosterbeek (53), die de eisen te zwaar vindt voor vrouwen.



Brandweerpersoneel ondergaat jaarlijks een onderzoek. De vrouw, die als brandweervrijwilliger werkte, is twee keer voor de test gezakt. Zij zakte op de brandweertraplooptest waarbij brandweerpersoneel honderd traptreden moet beklimmen binnen twee minuten. Zij dragen een last van 42 kilo bij zich.



Twee maanden terug sprak de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers in Leusden al de vrees uit dat door de test veel brandweervrouwen zullen afhaken als vrijwilliger.



Volgens de Veiligheidsregio is het een zware test, maar kan deze ook gehaald worden door vrouwen en ouderen. Het gaat om een minimumnorm die nodig is om de veiligheid van slachtoffers en collegas te garanderen. Volgens het College mag er onderscheid gemaakt worden, omdat het garanderen van de veiligheid een goede reden is. "Iedereen moet volledig op elkaar kunnen terugvallen."



