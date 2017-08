Gezin zoekt arts die overleden moeder hielp

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 1 augustus 2017, 14:35 uur

Foto: Facebook / Liesbeth Geuze

VEENENDAAL - De familie van een vrouw uit Veenendaal die is overleden door een hersenbloeding, is op zoek naar een arts die de vrouw op straat heeft geholpen. Haar dochter heeft op Facebook een oproep gedaan.



De vrouw viel op dinsdag 18 juli rond 14.00 uur op de Van Essenlaan van haar fiets. Een arts die toevallig langs kwam hielp haar en belde ook 112. De vrouw is de volgende ochtend overleden door de hersenbloeding die zij op heeft gelopen bij de val.



Haar familie is nu op zoek naar de arts. "Mijn lieve vader zou heel graag deze arts willen spreken want zij is degene geweest die het laatste contact met mijn moeder heeft gehad", schrijft de dochter van het slachtoffer.



De Facebookoproep van de dochter is inmiddels zo'n 800 keer gedeeld.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht