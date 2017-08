Verdachte verstopt zich in tuin Zeist, politiehond spoort hem op

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 1 augustus 2017, 16:59 uur

Foto: ANP

ZEIST/WIJK BIJ DUURSTEDE - Een automobilist die vannacht bijna een motoragent aanreed in Zeist is aangehouden dankzij de inzet van een politiehond.



Rond 03.00 uur wilde de politiemotorrijder de kruising Utrechtseweg-Sanatoriumlaan oversteken. Hij had groen licht, maar kon nog net een aanrijding voorkomen met een auto die vanuit de Sanatoriumlaan de kruising opreed. De agent ging achter de wagen aan en gaf een stopteken. Hier voldeed de bestuurder niet aan. Ook niet toen de agent het zwaailicht aanzette.



De bestuurder stopte ineens en er stapten twee personen uit die het op een rennen zetten in de richting van de Koppelweg. Eén verdachte dacht zich in een tuin te kunnen verstoppen, maar een politiehond wist hem eenvoudig op te sporen.



De man, een 22 jarige uit Wijk bij Duurstede, werd aangehouden. De auto waarin hij zat, bleek op 29 mei te zijn gestolen bij een bedrijf in Zeist. De kentekenplaten waren op 18 juli gestolen, ook in Zeist.





-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht