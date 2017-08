Asielzoekers Ravellaan verhuizen naar Einsteindreef

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 1 augustus 2017, 19:36 uur

UTRECHT - De ongeveer tweehonderd asielzoekers in het tijdelijke opvangcentrum aan de Ravellaan in Utrecht verhuizen morgen naar de Einsteindreef. Onder meer door het teruglopen van het aantal asielzoekers is de locatie opgeheven.



De vluchtelingen die deel uitmaakten van de grote stroom van eind 2015 is nu toe aan huisvesting, of is inmiddels al in een woning geplaatst. Daardoor zijn er steeds minder opvanglocaties nodig. De landelijke capaciteit wordt teruggebracht van 48.700 naar 31.000 plaatsen. De locatie aan de Ravellaan gaat in die inkrimping dicht.



Het asielzoekerscentrum aan de Ravellaan was sinds mei vorig jaar in gebruik. In het pand was plaats voor maximaal 250 mensen.



De locatie aan de Einsteindreef blijft open tot uiterlijk eind 2018. Daarna worden er 230 huurwoningen gemaakt.



PROCEDURE

Een woordvoerder van het COA laat weten dat er meer redenen zijn dat de opvanglocaties worden teruggeschaald. "Het aantal vluchtelingen is afgenomen, dat is een factor. Daarnaast speelt mee hoe snel mensen door de procedure gaan. Hoe snel hebben ze een eigen woning, of hoe snel moeten ze terug naar het land van herkomst?"



In het geval dat er zich een nieuwe stroom vluchtelingen meldt, kan het COA dankzij de ervaring van afgelopen jaren snel opschalen naar een grotere capaciteit, aldus de woordvoerder.



