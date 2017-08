"Bezorgers als Kemal geven de maatschappelijke rol aan"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 1 augustus 2017, 18:10 uur

BILTHOVEN - Tientallen bewoners in Bilthoven gingen vandaag de straat op om te protesteren tegen het vertrek van hun geliefde pakketbezorger Kemal Hasdemir. Hij zou worden overgeplaatst naar een andere plaats.



De petitie petitie die bewoners zijn gestart is inmiddels meer dan 700 keer getekend. Zondag nam Kemal al persoonlijk afscheid van de buurt.



REACTIE POSTNL

"Het is fijn om te horen dat Kemal Hasdemir zo geliefd is in de wijken waar hij bezorgt", reageert een woordvoerder van PostNL. "Het is mooi om te zien hoe onze chauffeurs gewaardeerd worden in de wijk, het geeft weer de maatschappelijke rol aan."



In het geval van Kemal kan PostNL verder niet inhoudelijk reageren, omdat hij in dienst was van een ander transportbedrijf dat in opdracht van PostNL werkt.



WISSELINGEN

Een week geleden kwamen inwoners in IJsselstein al succesvol in actie voor het behoud van hun bezorger Hazjar Salim.



"Steeds meer mensen doen hun aankopen online", aldus de woordvoerder. "Vanwege de enorme groei in bezorging van pakketten zijn wij genoodzaakt om constant bezorggebieden opnieuw te bekijken. Wijzigingen zijn dus niet uniek."



Zo'n happy ending zit er voor Kemal niet in in. Wegens een woordenwisseling met zijn baas over zijn overplaatsing, stopt hij nu helemaal met werken.



